ALES SINAV YERLERİ ÖSYM GİRİŞ! 2024 ALES/3 sınavı ne zaman?

2024 ALES/3 sınavı ne zaman? Akademik kariyer hedefleyen adayların heyecanla beklediği ALES/3 sınavının tarihi, ÖSYM tarafından açıklandı. 2024 ALES/3 sınav yerlerine nereden bakılır? Yılın son ALES sınavına girecek adaylar, sınav yerlerinin duyurulmasını bekleyerek geri sayıma başladı. Son ALES sınavı ne zaman, sınav giriş yerlerine nereden bakılıyor? Detaylar haberimizdedir…

2024 ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre ALES/3, 17 Kasım 2024 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları, 6 Aralık 2024 tarihinde ÖSYM AİS üzerinden erişime sunulacak.

ALES SINAV YERLERİ ÖSYM GİRİŞ (LİNK)

ALES/3 SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

ALES/3 sınavı saat 10:15'te başlayacak olup, toplam 150 dakika sürecek.