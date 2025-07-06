ALES saat kaçta sorusu, sınav sabahı sınava girecek binlerce adayın araştırdığı ilk konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından organize edilen ve yılda üç kez yapılan ALES sınavının bu yılki ikinci oturumu, 6 Temmuz 2025 Pazar günü düzenleniyor. Adaylar için giriş saati kritik önem taşıyor. Peki, ALES saat kaçta? ALES saat kaçta bitecek? İşte 2025 ALES/2 sınavı başlangıç ve bitiş saati!

ALES SAAT KAÇTA?

2025 ALES/2 sınavı, 6 Temmuz Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. Adayların dikkat etmesi gereken en önemli nokta, sınav salonlarına 10:00'dan sonra kesinlikle giriş yapılamayacak. Bu kural, ÖSYM'nin tüm sınavlarında geçerli olan standart uygulama kapsamında uygulanıyor.

ALES/2 SAAT KAÇTA BİTECEK?

ALES, toplamda 150 dakika yani 2 saat 30 dakika sürüyor. Bu sürenin sonunda sınav saat 12:45'te sona erecek. Adaylar, bu süre zarfında 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soruyu yanıtlayacak.