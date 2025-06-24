ALES giriş yerleri belli oldu mu? ALES/2 sınav giriş belgesi sorgula!

ALES giriş yerleri belli oldu mu? ALES/2 sınav giriş belgesi sorgula!
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Akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı ALES için merak edilen sorulardan biri, "ALES giriş yerleri belli oldu mu?" sorusudur. 2025 yılı ALES/2 sınavı yaklaşırken, sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı ve nereden sorgulanacağı da araştırılıyor.

2025 yılı ALES/2 sınavı yaklaşırken, sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı ve nereden sorgulanacağı da araştırılıyor.Peki, ALES sınav giriş yerleri nereden sorgulanır, ne zaman açıklanır, nasıl alınır? İşte ALES sınavına girecek adayların bilmesi gereken tüm detaylar…

ALES/2 NE ZAMAN?

ALES 2 sınavı 6 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

ALES giriş yerleri belli oldu mu? ALES/2 sınav giriş belgesi sorgula!

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.

ALES giriş yerleri belli oldu mu? ALES/2 sınav giriş belgesi sorgula!

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

ALES sınav giriş belgesi, yalnızca Ösym'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınabilir. ais.osym.gov.tr adresine giriş yapın. T.C. kimlik numaranız ve ÖSYM aday şifrenizle oturum açın. "2025-ALES/3 Sınav Giriş Belgesi" sekmesine tıklayın. Belgeyi indirerek yazdırabilirsiniz.

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