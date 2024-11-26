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ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nasıl öğrenilir, ALES/3 puanı kaç yıl geçerlidir?

ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nasıl öğrenilir, ALES/3 puanı kaç yıl geçerlidir?
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ALES/3 sonuçları için bekleyiş sürüyor. Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katıldığı 2024 ALES/3 sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki, ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimi ve detaylar!

2024 ALES/3 sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları her yıl belirlenen tarihlerde açıklanıyor. Bu yılki ALES/3 sınavına giren adaylar, sonuçların ilan edilmesini dört gözle bekliyor. ALES/3 sonuçları hangi gün açıklanacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. ALES sonuçları, özellikle yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar için büyük önem taşıyor. Aynı zamanda öğretim görevlisi ve akademik kadro ilanlarında da bu sınavın sonuçları değerlendiriliyor. Peki, ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nasıl öğrenilir, ALES/3 puanı kaç yıl geçerlidir? Detaylar haberimizde...

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2024 yılı sınav takvimine göre, ALES/3 sonuçları 6 Aralık 2024 Cuma günü açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilecek.

ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nasıl öğrenilir, ALES/3 puanı kaç yıl geçerlidir?

ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR, ALES/3 PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

ALES/3 sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresini kullanabilirler. Sonuçlar açıklandığında, adaylar sınav puanlarını bu sistem üzerinden görebilecek. Ayrıca ÖSYM, sınav sonuçlarını mobil uygulaması üzerinden de erişime sunacak.

ÖSYM'nin sınav takvimine göre, 2024-ALES/3 sonuçları 6 Aralık'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle puanlar geçerli olacak.

Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek. Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 27 Kasım 2024'te sona erecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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