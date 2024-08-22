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ALES/3 NE ZAMAN? ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? ALES başvurusu nereden yapılır?

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ALES/3 sınavına başvurmak isteyen adaylar, başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını ve başvuruların nereden yapılacağını merak ediyor. ALES/3 sınavına başvuru süreci ve başvuru ekranı haberimizde yer alıyor.

Akademik kariyer hedefleyen adaylar için büyük önem taşıyan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), her yıl belirli dönemlerde gerçekleştiriliyor. Bu sınav, özellikle yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracak olan öğrenciler, akademik kadrolara atanmayı planlayan bireyler için zorunlu bir adımdır. Adaylar, ALES/3 başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, ALES/3 ne zaman? ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? ALES başvurusu nereden yapılır?

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ALES/3 sınavı için başvurular 1-9 Ekim tarihlerinden ÖSYM sayfasından alınacak.

ALES/3 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/3 sınavı başvuru ücreti 490 TL olacak.

ALES/3 NE ZAMAN? ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? ALES başvurusu nereden yapılır?

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvuruları, ÖSYM'nin resmi başvuru platformu olan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılır.

ALES BAŞVURU EKRANI

Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresine girerek TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayabilirler.

ALES BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ösym Gündem Eğitim Haberler

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