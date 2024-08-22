Akademik kariyer hedefleyen adaylar için büyük önem taşıyan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), her yıl belirli dönemlerde gerçekleştiriliyor. Bu sınav, özellikle yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracak olan öğrenciler, akademik kadrolara atanmayı planlayan bireyler için zorunlu bir adımdır. Adaylar, ALES/3 başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, ALES/3 ne zaman? ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? ALES başvurusu nereden yapılır?

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ALES/3 sınavı için başvurular 1-9 Ekim tarihlerinden ÖSYM sayfasından alınacak.

ALES/3 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/3 sınavı başvuru ücreti 490 TL olacak.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvuruları, ÖSYM'nin resmi başvuru platformu olan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılır.

ALES BAŞVURU EKRANI

Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresine girerek TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayabilirler.

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