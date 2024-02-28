Alemdar, yeni Yazlık Kavşağı projesinin detaylarını açıkladı: 'Yeni Yazlık Kavşağı ile tüm yönlere kesintisiz ulaşım sağlanacak'

Çevre yolu ile Serdivan istikameti arasında bir köprü inşa edeceğiz. Böylelikle Sebahattin Zaim Bulvarı ile Farabi Caddesi arasında da transit geçiş olacak. Proje ile araç trafiğini rahatlatacak, kesintisiz ulaşım ile yolculuklara konfor getireceğiz" dedi.

Cumhur İttifakı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar, seçim vaatleri arasında yer alan Yazlık Kavşağı projesinin detaylarını açıkladı. Şehir ulaşımında önemli bir nokta olan kavşakta hızla yeni düzenlemeleri hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Adayı Alemdar, tüm yönlerde kesintisiz ulaşım sağlanacağını dile getirdi. Alemdar, yonca kavşak modeli ile trafik yoğunluğunu ortadan kaldıracaklarını belirtti.

Yazlık Kavşağı'nda 'acil' koduyla çalışmalarımızı başlatacağız

Yazlık Kavşağı'nda özellikle belli saatlerde trafik yoğunluğunun yaşandığını belirten Başkan Adayı Alemdar, "Şehrimiz hızla gelişiyor, gelişim ile birlikte artan araç sayısı da trafikte yoğunluk oluşturuyor. İşe, okula, eve gidişlerde sorunlar yaşanabiliyor. Enerji ve zaman kaybı hepimizi etkiliyor.Yazlık Kavşağı da hem yeni yerleşim bölgemizde artan nüfus hem de valilik kampüsü ile yoğun bir araç yükü ile karşı karşıya. İnşallah milletimizin desteğiyle göreve seçildiğimizde Yazlık Kavşağı'nda 'acil' koduyla hazırladığımız projeyi hayata geçireceğiz" dedi.

Tüm yönlere kesintisiz ulaşım

Yeni Yazlık Kavşağı'nda tüm yönlerde kesintisiz ulaşım sağlayacaklarını açıklayan Başkan Adayı Alemdar, "Yonca kavşak modeli ile hiçbir şekilde duraklama olmadan trafik akışını sağlayacağız. Çevre yolu ile Serdivan istikameti arasında bir köprü inşa edeceğiz. Böylelikle Sebahattin Zaim Bulvarı ile Farabi Caddesi arasında da transit geçiş olacak. Mühendis arkadaşlarımız raylı sistemi de düşünerek projeyi hazırladı. Yeni Yazlık Kavşağı vakitten, akaryakıttan, karbon salınımından sağlayacağı faydaların yanında kesintisiz ulaşım ile araç trafiğini rahatlatacak, ulaşımlar konforlu olacak" diye konuştu.