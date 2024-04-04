Aldatmak 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Nisan Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Aldatmak dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Aldatmak 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Aldatmak 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Nisan Aldatmak yeni ölüm izleme linki var mı?

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER OLUR?

"Sen sadece benim aşık olduğum adam değilsin..."

Büyük sırlar ortaya çıkınca Kahraman, Oylum'la ilişkilerini onarmaya başlar. Kahraman'ın doğru bildiği yanlışları düzelten ise Sezai olacaktır. Kendi hayatını onarmakta başarısız olan Sezai, Güzide'yle yaşadığı yüzleşmelerden kalbi kırık ayrılır.

İpek'in ne kadar tehlikeli bir insan olduğu bir kez daha görülür. Bu sefer yalanlarına inanmayan Oltan'la sarsıcı bir yüzleşme yaşarlar. Ancak İpek'in suçlarını ispat edebilecek kişi Oltan değil, beklenmedik bir tanıdık olacaktır.

Yeşim iş hayatında tatsız deneyimler yaşamaya devam eder. Ümit, ona karşı ufak bir umut beslemeye başlarken Yeşim'in ilgisi beklenmedik bir yere kayacaktır.

Mualla'nın, Can'ı kaçırma tehlikesi Güzideleri sürekli tetikte olmaya zorlar. Oylum'un Mualla'ya karşı büyük hamlesi, ilişkilerinde dengeleri değiştirecektir…

ALDATMAK 65. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aldatmak 65. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.