Aksaray'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Aksaray'da okullar tatil edildi mi? Son dakika Aksaray'da okullar yarın tatil mi?

Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Aksaray'da okullar tatil mi? Merak ediliyor. Aksaray'da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Aksaray'da okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Aksaray'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Aksaray'da okullar tatil edildi mi? Aksaray'da okullar yarın tatil mi?

Aksaray'da okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Aksaray Da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Aksaray'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Aksaray'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Aksaray'da okullar tatil edildi mi? Aksaray'da okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

AKSARAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat'ta il genelinde eğitime ara verildiği belirtildi. Kamuda görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"15 tatil, 16 oldu. Ama küçük bir ödeviniz var, sıkı giyinin, arkadaşlarınızla, ailenizle karın tadını doyasıya çıkarın. Kartopunun içine hayallerinizi ve heyecanlarınızı koyun, bakalım kim en uzağa fırlatacak? Bembeyaz bir güzelliğe bürünen ağaçları, çiçekleri seyretmeyi, sokaktaki dostlarımızı beslemeyi unutmayın."

6 ŞUBAT PAZARTESİ AKSARAY'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Aksaray'da 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiği duyuruldu.