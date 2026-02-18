Haberler

Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti

Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Aksaray'da korkunç bir olay meydana geldi. Bir kişi eski karısını ve onun kuzenini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Aksaray'da bir kişi eski eşini ve onun kuzenini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

EŞİNİ VE KUZENİNİ VURUP İNTİHAR ETTİ

Merkez ilçeye bağlı Büyük Bölcek Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katındaki dairede, Tolga K. ile eski eşi Kübra K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Tolga K, üzerindeki tabancayla eski eşine ve onun kuzeni Zeynep A'ya ateş etti. Tolga K, aynı silahla intihar etti.

3'Ü DE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Tolga K. ile Kübra K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Zeynep A. ise ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

