AKP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları kimler? AKP 2023 Milletvekili İstanbul 1. Bölge Adayları!
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AKP İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte AKP İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. AKP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, AKP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları kimler? AKP 2023 Milletvekili İstanbul 1. Bölge Adayları!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, AKP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Kabine'deki 2 bakan hariç tüm isimler milletvekili adayı oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kendi talepleri doğrultusunda listede yer almadı. AKP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları kimler? AKP 2023 Milletvekili İstanbul 1. Bölge Adayları! Detaylar haberimizdedir…
AKP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023
AK Parti, milletvekili aday listesini YSK'ya teslim edildi. Buna göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Bakanı Murat Kurum İstanbul'dan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'dan, Sanayi ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mustafa Varank Bursa'dan aday oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür-Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kendi talepleri doğrultusunda listede yer almadı. AK Parti'nin YSK'ya teslim ettiği il listesi haberler.com'da…
AKP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:
- MURAT KURUM
- ERKAN KANDEMİR
- HASAN TURAN
- MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
- HULUSİ ŞENTÜRK
- MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU
- TUĞBA IŞIK ERCAN
- İSMAİL ERDEM
- YAHYA ÇELİK
- BEHİYE EKER
- SERKAN BAYRAM
- ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK
- AZMİ EKİNCİ
- NURETTİN ALAN
- FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
- LEMAN YENİGÜN
- ESMA ERSİN
- UMUT ARMAN SONAY
- ALİ SEVİNÇ
- MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU
- RÜSTEM KABİL
- ALİ YAZLI
- AYDOĞAN AHIAKIN
- ZEYNETTİN AYDIN
- CEMAL DONAT
- EBRU SARACOĞLU
- AYŞEGÜL ESRA ATİK
- FATİH ÖGÜN
- ZEYNEP BAYIR
- MURAT AÇIK
- VELİ ARSLAN
- YUNUS FIRAT AYDIN
- MUSTAFA NAİM YAĞCI
- FURKAN GÖKGÖZ
- NURETTİN ALAGÖZ