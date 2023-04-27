Akkuyu Nükleer Güç Santrali, gerçekleştirilen törenle açıldı. Kullanıcılar tarafından Akkuyu nükleer santralinin nerede yer aldığı araştırılıyor. Peki, Akkuyu nükleer santral nerede? Akkuyu santrali hangi şehirde? İşte detaylar...

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS, "nükleer tesis" statüsüne kavuştu. Akkuyu nükleer santralinin hangi şehirde yer aldığı araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk yakıt töreninin yapılmasının ardından nükleer santralinin konumu merak konusu oldu. Peki, Akkuyu nükleer santral nerede? Akkuyu santrali hangi şehirde? Nükleer santral haritada nerede? Detaylar haberimizde...

AKKUYU NÜKLEER SANTRAL NEREDE?

Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali, gerçekleştirilen törenle açıldı. Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan telekonferans yöntemi ile katıldı. Rahatsızlığı nedeniyle törene ofisinden bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokacak büyük bir hamlenin sevincini paylaşmak üzere bir aradayız. Bu gurur günümüze iştirak eden başta Cumhur İttifakı'nın ortaklarımız olmak üzere tüm misafirlerimize, tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu törenle aynı zaman da milletimize olan bir sözümüzü, bir ahdimizi daha gerçekleştirmiş oluyoruz." dedi.