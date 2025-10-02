Türkiye iş dünyasının gündemi bir kez daha sallandı. FETÖ firarisi Akın İpek'in 15 Temmuz sonrası TMSF'ye devredilen ve uzun süredir satılamayan Beyaz Köşk'ü, nihayet alıcı buldu. Peki, Akın İpek'in Beyaz Köşk'ünü kim aldı, ne kadara satın aldı? Ali Bekmezci kimdir, serveti ne kadar? Detaylar haberimizde...

AKIN İPEK'İN BEYAZ KÖŞK'ÜNÜ KİM ALDI, NE KADARA SATIN ALDI?

FETÖ firarisi Akın İpek'in 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TMSF'ye devredilen Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'ye ait Beyaz Köşk, uzun süredir mülkiyet değişikliğiyle gündemdeydi. Üç ihalede yeterli teklif gelmemesi nedeniyle satışa sunulamayan tarihi köşk, dördüncü ihalede KDV dahil 1 milyar 116 milyon TL bedelle el değiştirdi. Başlangıç bedeli 810 milyon TL + KDV olarak belirlenen son ihalede, köşkün yeni sahibinin kim olduğu merak konusu olmuştu.

Odatv'nin ulaştığı bilgilere göre Beyaz Köşk'ün yeni sahibi, Türkiye'nin önde gelen tekstil ve denizcilik iş insanlarından Ali Bekmezci oldu. Yönetim kurulu onayının ardından tapu devrinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

ALİ BEKMEZCİ KİMDİR?

Ali Bekmezci, tekstil sektöründe köklü bir geçmişe sahip olan Bekmezci Ailesi'nin önemli temsilcilerinden biridir. BEKS Çorap ve İç Giyim markasının sahibi olarak tekstil üretiminden denizcilik sektörüne uzanan geniş bir iş ağına sahiptir. İstanbul merkezli Beks Shipping ile dokuz gemi ve tankerle uluslararası taşımacılık yapan Bekmezci, çorap ve iç giyimden dünya çapında bir armatörlük şirketine dönüşmeyi başarmıştır.

ALİ BEKMEZCİ KAÇ YAŞINDA?

Ali Bekmezci'nin sahip olduğu Beyaz Köşk'ün değeri ve varlık portföyü, Türkiye iş dünyasında dikkat çeken boyutlarda. Tekstil ve denizcilik sektörlerindeki yatırımları, taşınmaz mülkiyetleri ve şirket portföyleriyle Ali Bekmezci, yüksek değerli taşınmazlar ve stratejik yatırımlar üzerinden Türkiye'nin en etkili yatırımcılarından biri olarak öne çıkıyor.

ALİ BEKMEZCİ NERELİ?

Ali Bekmezci, İstanbul merkezli iş dünyası ailesinin bir ferdi olarak, İstanbul'da doğmuş ve büyümüştür. Ailesinin köklü geçmişi ve Türkiye'deki sanayi yatırımları, Bekmezci'nin iş dünyasında hızlı ve stratejik adımlar atmasına olanak tanımıştır.

ALİ BEKMEZCİ SERVETİ NE KADAR?

Tekstil ve denizcilik sektörlerinde faaliyet gösteren Ali Bekmezci'nin serveti, Türkiye iş dünyasında dikkat çeken boyutlarda. BEKS Çorap ve İç Giyim markasının global ölçekli üretimi, Beks Shipping'in sahip olduğu çok sayıda gemi ve tanker, Bekmezci ailesinin toplam servetini yüksek seviyelerde tutuyor. Yatırımları ve stratejik girişimleri, servetinin sürekli büyümesine katkı sağlıyor.

Şirket, ABD Wall Street Journal'ın gündeme taşıdığı iddialar sonrası Rusya ile ilgili yaptırım süreçlerinde İngiltere tarafından yaptırım listesine alınsa da, Bekmezci, açıklamasında tüm uluslararası kanunlara ve yaptırım rejimlerine uygun olarak faaliyet gösterdiklerini belirtti. Açıklamada, "Tanker filomuzun taşıdığı yüklere ilişkin her zaman durum tespiti ve yaptırım kontrolleri yapılıyor. Gemilerimiz dünya çapında tüm uluslararası yasa, yönetmelik ve yaptırım rejimlerine uygun olarak ticaret yapıyor" ifadeleri kullanıldı.