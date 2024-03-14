Akif Bayar kimdir? AK Parti Denizli- Bozkurt Belediye Başkan adayı Akif Bayar kaç yaşında, nereli?
Akif Bayar kimdir? AK Parti Denizli- Bozkurt Belediye Başkan adayı Akif Bayar kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Denizli-Bozkurt Belediye Başkan adayı olan Akif Bayar'ın kim olduğu merak konusu oldu. Akif Bayar'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgi arayan vatandaşlar için detaylı bilgiler gelecek haberlerde yer alacaktır.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Denizli- Bozkurt Belediye Başkan adayı Akif Bayar oldu. Peki, Akif Bayar kimdir? AK Parti Denizli- Bozkurt Belediye Başkan adayı Akif Bayar kaç yaşında, nereli?
AKİF BAYAR KİMDİR?
- Akif Bayar, Denizli'de dünyaya gelmiş ve Bozkurt Ortaokulu'nu tamamladıktan sonra eğitim hayatına Denizli Lisesi'nde devam etmiştir.
- Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden 1987 yılında mezun olmuş ve öğretmenlik mesleğine adım atmıştır.
- Öğretmenlik kariyerine başladıktan sonra, eğitim sektöründe uzun yıllar boyunca öğrencilere rehberlik etmiştir.
- Öğrencilere bilgi ve değerler katma amacıyla görev yapan Bayar, toplum içinde saygın bir konum elde etmiştir.
- Akif Bayar, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için Cumhur İttifakı ortak adayı olarak AK Parti tarafından Denizli'nin Bozkurt ilçesinden Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.