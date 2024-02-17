Akciğer kanseri, akciğer dokularındaki hücrelerin kontrolsüz çoğaldığı bir hastalıktır. Son zamanlarda ülkemizde ve tüm dünyada artan kanserlerin başında akciğer kanseri hastalığı gelmektedir. Peki, Akciğer kanseri belirtileri nelerdir? Akciğer kanseri ilk evre belirtileri! Akciğer kanseri 4 evre ölüm belirtileri nedir? Akciğer kanseri neden olur? Akciğer kanserine iyi gelen ilaç var mı? Akciğer kanserleri için hangi tedavi uygulanır? İşte tüm bilgiler...

AKCİĞER KANSERİ NEDİR?

Akciğer kanseri olan kanser genellikle hava yollarını kaplayan hücrelerde akciğer dokularında oluşur. Hem erkeklerde hem de kadınlarda kanser ölümlerinin önde gelen nedenidir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

İki ana tip vardır: küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli olmayan akciğer kanseri. Bu iki tür farklı şekilde büyür ve farklı muamele görür. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri daha sık görülen tiptir.

AKCİĞER KANSERİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Akciğer kanseri, tümör içindeki hücrelerin türüne göre tanımlanır ve daha sonra hastanın bu hücrelerin benzersiz genetik yapısına göre sınıflandırılır. En çok teşhis edilen iki tür küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli olmayan akciğer kanseridir . (Vücutta başka bölgelerde başlayan kanser akciğerlere de yayılabilir, buna akciğer metastazı denir. Bu akciğer kanseri sayılmaz.)

AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bazen akciğer kanseri herhangi bir belirti veya semptoma neden olmaz. Başka bir durum için yapılan göğüs röntgeni sırasında bulunabilir.

Belirtileriniz varsa, şunları içerebilir:

- Göğüs ağrısı veya rahatsızlık

- Geçmeyen veya zamanla kötüleşen bir öksürük

- Nefes almada zorluk

- Hırıltı

- Balgamda kan (akciğerlerden mukus tükürür)

- Ses kısıklığı

- İştah kaybı

- Bilinmeyen bir nedenden dolayı kilo kaybı

- Tükenmişlik

- Yutma güçlüğü

- Yüzde şişme ve/veya boyundaki damarlar

Akciğer

AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan konu ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatarak,

"Akciğer kanseri için sinsi bir kanser tanımlaması yapıyoruz ama insanlar belli başlı belirtilere karşı uyanık olup zamanında önlem alabilir. Örneğin öksürüğün çok iyi takip edilmesi gerekir. Öksürük karakterinin değişmesi önemli bir belirti olabilir. Öksürük sayısı artmıştır ya da kişi sadece gündüz öksürürken gece de öksürmeye başlamıştır. İnsanlar genelde kan gördükleri zaman korkarlar ama öksürünce umursamazlar. "Öksürüyorum sigarandır" derler. Oysa öksürüğün kalple mi akciğerle mi ilişkili olduğunun araştırılması gerekir. Balgamda kanama veya çok kirli balgam çıkarma da akciğer kanserinin bir başka belirtisi olabilir. Öte yandan akciğer kanseri çok çeşitli klinik belirtiler verebilir ancak en sık görülen belirtileri sıklık sırasına göre şöyle sıralayabiliriz. Uzun süren ve karakteri değişen öksürük, kilo kaybı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, hemoptizi (kanlı balgam çıkarma), kemiklerde lokalize ağrı, ses kısıklığı, parmakların bombeli hale gelmesi (çomaklaşması), ateş, halsizlik, vena cava superior sendromu (VCSS-yüz ve boyunda şişlik oluşur), disfaji (yutma güçlüğü)." dedi.

Akciğer Kanseri Erken Teşhis İçin Bilinmesi Gerekenler: Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Demirhan, erken teşhisin diğer kanser türlerinde olduğu gibi akciğer kanserinde de büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Akciğer kanserini erken evrede yakalamak için bilinçli ve kişiye uygun checkup yapılması ve bunun da akciğer filmi ve düşük doz akciğer tomografisi ile yapılması gerekir. Özellikle uzun süredir tütün ve tütün ürünü kullanan 40 yaş üstü kişiler, ailesinde akciğer kanseri hikayesi olanlar düzenli olarak hekim kontrolünde olmak zorundalar. Risk altında oldukları için bu kişilere kesinlikle düşük doz akciğer tomografisi öneririm. Eğer çok küçük boyutta bir lezyon tespit edilirse genellikle bunu akciğerde nodül olarak tanımlarız 3 ayda bir veya duruma göre 6 ayda bir akciğeri düşük doz tomografi ile takip ederiz. Ama düşük doz tomografi olması büyük önem taşıyor çünkü hastalar radyasyona maruz kalıyor. Tomografi ilaçsız çekilse bile hasta radyasyon alır. Erken tanıda bize yol gösteren uluslararası bir formül vardır bu yöntem yüzde 100 olmasa da bizlere bir fikir vermekte. Filmde patoloji saptandığı zaman sigara içimi ve yaş durumu da göz önünde bulundurulur. Sıkıntılı durumları erken tespit etmek için PET CT de önerilebilir. Lezyon tanısı için biyopsiye kadar giden bir sürece de gidebilir eğer ameliyata uygunsa mutlaka cerrahi tedavi tercih edilmelidir." şeklinde konuştu.