Akasya Durağı'nın yayınlanacağı tarih belli oldu

Akasya Durağı'nın yayınlanacağı tarih belli oldu
Güncelleme:
'Akasya Durağı Yeniden' dizi senaryosunun yazarı İbrahim Aşkın'dan dikkat çeken paylaşım geldi. Dizinin yayınlanacağı tarihi açıklayan Aşkın, "Akasya Durağı Yeniden, Eylül'de." dedi.

  • Akasya Durağı dizisi 'Akasya Durağı Yeniden' adıyla Eylül ayında yayınlanacak.
  • Dizinin yayın tarihi senarist İbrahim Aşkın tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.
  • Dizinin yeni kadrosu ve eski ekipten hangi isimlerin yer alacağı henüz kesinleşmedi.

Televizyon dünyasının fenomen dizilerinden Akasya Durağı, uzun bir aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

AKASYA DURAĞI, EYLÃœLDE DÖNÃœYOR

"Akasya Durağı Yeniden" ismiyle izleyiciyle buluşacak olan projenin yayın tarihi, dizinin senaristi İbrahim Aşkın tarafından duyuruldu. Aşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hazırlıkların sürdüğünü belirterek, dizinin Eylül ayında yayınlanacağını açıkladı.

Akasya Durağı'nın yayınlanacağı tarih belli oldu

Yıllar önce final yapmasına rağmen tekrarlarıyla hala büyük ilgi gören yapımın yeni kadrosu ise merak konusu oldu. Eski ekipten hangi isimlerin projede yer alacağı henüz kesinleşmezken, dizinin güncellenmiş hikayelerle izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Nostalji rüzgarı estirmesi beklenen yapım, şimdiden sosyal medyada büyük heyecan yarattı.

Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCem ÖÇAL:

En azından şimdi ki sapkın dizilerden iyidir.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

