Akasya Durağı'nın yayınlanacağı tarih belli oldu

Televizyon dünyasının fenomen dizilerinden Akasya Durağı, uzun bir aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

AKASYA DURAĞI, EYLÃœLDE DÖNÃœYOR

"Akasya Durağı Yeniden" ismiyle izleyiciyle buluşacak olan projenin yayın tarihi, dizinin senaristi İbrahim Aşkın tarafından duyuruldu. Aşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hazırlıkların sürdüğünü belirterek, dizinin Eylül ayında yayınlanacağını açıkladı.

Yıllar önce final yapmasına rağmen tekrarlarıyla hala büyük ilgi gören yapımın yeni kadrosu ise merak konusu oldu. Eski ekipten hangi isimlerin projede yer alacağı henüz kesinleşmezken, dizinin güncellenmiş hikayelerle izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Nostalji rüzgarı estirmesi beklenen yapım, şimdiden sosyal medyada büyük heyecan yarattı.

Kaynak: Haberler.com