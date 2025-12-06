Haberler

Akan trafikte drift attılar, umursamadan yollarına devam ettiler!

Akan trafikte drift attılar, umursamadan yollarına devam ettiler! Haber Videosunu İzle
Akan trafikte drift attılar, umursamadan yollarına devam ettiler!
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de trafik magandası iki sürücü, akan trafikte drift attı. Trafiği tehlikeye sokan magandalar, yollarına devam ederken; o anlar kameralara yansıdı.

İzmir'de, trafiğin yoğun olduğu bir noktada iki araç sürücüsü, yaptıkları tehlikeli hareketlerle hem kendi canlarını hem de çevredekilerin hayatını hiçe saydı.

Edinilen bilgilere göre, trafiğin normal akışında ilerlediği sırada, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki farklı otomobilin sürücüsü, drift yapmaya başladı.

YOLLARINA DEVAM ETTİLER

Yaptıkları tehlikeli hareketlerle hem kendi canlarını hem de çevredekilerin hayatını hiçe sayan trafik magandaları, umursamadan yollarına devam ettiler. O anlar kameralara da yansıdı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Yaşam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro ile telefonda görüştü

Erdoğan, Trump'ın her an savaş açabileceği ülkenin lideriyle görüştü
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıVatansever:

Ali yerlikaya çek bunun fişini

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıesrefpasali:

ehliyet iptal, araca devlet el koyacak, para cezasi olmadan duzelmez, her gun goruruz bu olaylari,,,

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Demir:

zenginin malı züürtün çenesini yorarmışşş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdil ASLAN:

umarız son driftleri olmuştur

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eczacının, ilaçları içmek için verdiği yöntem ortalığı karıştıracak

"İlaçları böyle için" diyen eczacının tavsiyesi ortalığı karıştıracak
İstanbul sahilinde dünyaca ünlü şarkıcı! Görenler şaştı kaldı

İstanbul sahilinde dünyaca ünlü şarkıcı! Görenler şaştı kaldı
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Başkanlık seçiminden sonra ortalık karıştı! Volkan Demirel'den sürpriz istifa kararı

Başkanlık seçiminden sonra ortalık karıştı! Sürpriz istifa kararı
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 6 araştırma şirketinin sonuçları

6 araştırma şirketinin seçim anketinde büyük sürpriz
Eczacının, ilaçları içmek için verdiği yöntem ortalığı karıştıracak

"İlaçları böyle için" diyen eczacının tavsiyesi ortalığı karıştıracak
İstanbul sahilinde dünyaca ünlü şarkıcı! Görenler şaştı kaldı

İstanbul sahilinde dünyaca ünlü şarkıcı! Görenler şaştı kaldı
Büyük bir hevesle paketleri açtı, hayal kırıklığını anbean kaydetti

Büyük bir hevesle paketleri açtı, hayal kırıklığını anbean kaydetti
Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı
Justin Bieber'dan skandal tehdit: Bir daha yaşanırsa, arkadan çıplak bir şekilde boğacağım

"Bir daha yaşanırsa, arkadan çıplak bir şekilde boğacağım"
Murat Cemcir ölümle pençeleşirken Ahmet Kural bakın ne yapmış

Murat Cemcir ölümle pençeleşirken Ahmet Kural bakın ne yapmış
Engelli kadına tecavüz etti, sonu böyle oldu! Cinsel organını kesip...

Engelli kadına tecavüz etti, sonu böyle oldu! Cinsel organını kesip...
Hacıosmanoğlu'ndan olay pozisyona ilk yorum: Herkesten hesap soracağım

Türk futbolunun dümenindeki isimden olay pozisyona ilk yorum
Kendi düğünlerinde söyledikleri şarkı pahalıya patladı

Kendi düğünlerinde söyledikleri şarkı pahalıya patladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.