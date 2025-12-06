Akan trafikte drift attılar, umursamadan yollarına devam ettiler!
İzmir'de trafik magandası iki sürücü, akan trafikte drift attı. Trafiği tehlikeye sokan magandalar, yollarına devam ederken; o anlar kameralara yansıdı.
İzmir'de, trafiğin yoğun olduğu bir noktada iki araç sürücüsü, yaptıkları tehlikeli hareketlerle hem kendi canlarını hem de çevredekilerin hayatını hiçe saydı.
Edinilen bilgilere göre, trafiğin normal akışında ilerlediği sırada, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki farklı otomobilin sürücüsü, drift yapmaya başladı.
YOLLARINA DEVAM ETTİLER
Yaptıkları tehlikeli hareketlerle hem kendi canlarını hem de çevredekilerin hayatını hiçe sayan trafik magandaları, umursamadan yollarına devam ettiler. O anlar kameralara da yansıdı.