Akan trafikte drift attılar, umursamadan yollarına devam ettiler!

İzmir'de, trafiğin yoğun olduğu bir noktada iki araç sürücüsü, yaptıkları tehlikeli hareketlerle hem kendi canlarını hem de çevredekilerin hayatını hiçe saydı.

Edinilen bilgilere göre, trafiğin normal akışında ilerlediği sırada, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki farklı otomobilin sürücüsü, drift yapmaya başladı.

YOLLARINA DEVAM ETTİLER

Yaptıkları tehlikeli hareketlerle hem kendi canlarını hem de çevredekilerin hayatını hiçe sayan trafik magandaları, umursamadan yollarına devam ettiler. O anlar kameralara da yansıdı.