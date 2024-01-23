AK Parti Sincan adayı kim oldu? AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan kimdir?

Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için AK Parti'nin çalışmaları sürüyor. AK Parti'nin yarın açıklayacağı Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarının isimleri kulislerden sızdı. AK Parti Sincan adayı kim oldu? AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan adayı belli oldu mu?

İŞTE AK PARTİ'NİN YARIN AÇIKLAYACAĞI ANKARA İLÇE ADAYLARI

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ilçe adaylarını tanıtan AK Parti, yarın ise Ankara adaylarını ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

AK Parti'nin yarın tanıtacağı Ankara ilçe adaylarının isimlerine Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ulaştı. Son anda bir değişiklik olmazsa bu isimler, yarın ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programla aday olarak ilan edilecekler.

• Akyurt - Hilal Ayık

• Altındağ - Veysel Tiryaki

• Beypazarı - Tuncer Kaplan

• Çankaya - Duhan Kalkan

• Çamlıdere - Adem Ceylan

• Mamak - Asım Balcı

• Kahramankazan - Serhat Oğuz

• Keçiören - Zafer Çoktan

• Sincan - Murat Ercan

• Evren - Hüsamettin Ünsal

• Güdül - Muzaffer Yalçın

• Kızılcahamam - Süleyman Acar

• Elmadağ - Eyüp Tekiner

• Pursaklar - Ertuğrul Çetin

MURAT ERCAN KİMDİR?

Murat Ercan 1974 yılında Kırşehir'de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini babasının memuriyeti dolayısıyla yurdun çeşitli şehirlerinde devam ettikten sonra 1991 yılında Keçiören Lisesinden mezun oldu.

Sırası ile Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültelerinden mezun oldu.Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Bu alanda doktora çalışmaları devam etmektedir.

AK Parti Teşkilatlarında, mahalle, ilçe ve il düzeyinde farklı görevler üstlendi. 2014 yılında Sincan Belediye Meclis Üyesi seçildi. Ardından 10 Kasım 2017'de Sincan Belediye Başkanlığı görevine geldi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Sincan Belediye Başkanı olarak yeniden seçilen Murat ERCAN İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.