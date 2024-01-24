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AK Parti Konya ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti Konya ilçe adayları kimler?

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AK Parti'nin Konya ilçe belediye başkan adayları hakkında merak edilenler gündemde. Konya ilçe adayları açıklandı mı merak konusu oldu. Peki, AK Parti Konya ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti Konya ilçe adayları kimler? İşte detaylar...

31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerde belediye başkanı olarak aday olarak gösterilecek merakla bekleniyor. Tüm Türkiye'nin odaklandığı bu dönemde, AK Parti ilçe adaylarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti Ankara ilçe adaylarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. Peki, AK Parti Konya ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti Konya ilçe adayları kimler? Detaylar haberimizde...

AK PARTİ KONYA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ilçe adaylarını tanıtan AK Parti, bugün ise Ankara adaylarını ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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