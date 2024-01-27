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AK Parti Dikili Belediye Başkan adayı Sema Akıncı kimdir? Belediye Başkan adayı Sema Akıncı kaç yaşında, nereli?

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda ilçe adaylarını açıklıyor. Peki, AK Parti Dikili Belediye Başkan adayı Sema Akıncı kimdir? AK Parti Belediye Başkan adayı Sema Akıncı kaç yaşında, nereli?

Ak Parti Dikili Belediye Başkan adayı Sema Akıncı kimdir? Merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. 30 ilçeli İzmir'de 25 AK Partili, 5 MHP'li belediye başkan adaylarının seçime girmesi bekleniyor. Peki, AK Parti Dikili Belediye Başkan adayı Sema Akıncı kimdir? AK Parti Belediye Başkan adayı Sema Akıncı kaç yaşında, nereli?

AK PARTİ DİKİLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI SEMA AKINCI KİMDİR?

Sema Akıncı, 2 Şubat 1966 tarihinde İzmir'in Dikili ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Dikili'de tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından 1989 yılından itibaren Dikili'de serbest avukat olarak mesleğini icra etmektedir. Siyasi kariyerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) çatısı altında adım atan Sema Akıncı, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen Türkiye yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı bünyesinde MHP İzmir Dikili Belediye Başkan adayı olmuştur.

Emir Ceran
Emir Ceran
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