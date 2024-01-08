Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen törenle 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için 10 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Çankırı adayı belli oldu mu? 2024 Çankırı Belediye Başkanı adayı Hüseyin Filiz kimdir?

AK PARTİ ÇANKIRI ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıkladı. Buna göre Artvin adayı Mehmet Kocatepe, Bursa adayı Alinur Aktaş, İstanbul adayı Murat Kurum, Kocaeli adayı Tahir Büyükakın oldu. İşte tüm liste.

Adayları açıklanan büyükşehirler:

• İstanbul - Murat Kurum

• Kocaeli - Tahir Büyükakın

• Eskişehir - Milletvekili Nebi Hatipoğlu

• Bursa - Mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş

• Denizli - Mevcut belediye başkanı Osman Zolan

• Balıkesir - Mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz

• Aydın - Milletvekili Mustafa Savaş

• Samsun - Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan

• Erzurum - Mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen

• Muğla - Prof. Dr. Aydın Ayaydın

• Ordu - Mehmet Hilmi Güler

Adayları açıklanan diğer iller:

• Artvin - Mehmet Kocatepe

• Giresun - Mevcut belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu

• Elazığ - Şahin Şerifoğulları

• Edirne - Belgin İba

• Düzce - Faruk Özlü

• Bitlis - Nesrullah Tanğlay

• Bingöl - Erdal Arıkan

• Çanakkale - Eski Milletvekili Jülide İskenderoğlu

• Çankırı - Hüseyin Filiz

• Kastamonu - Tahsin Babaş

• Rize - Rahmi Metin

• Sinop - Yakup Üçüncüoğlu

• Tokat - Eyüp Eroğlu

• Yalova - Mustafa Tutuk

• Isparta - Mevcut belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen

HÜSEYİN FİLİZ KİMDİR?

Hüseyin Filiz, 2 Şubat 1958'de Çankırı'da doğdu. Babasının adı İsmail, annesinin adı Kiraz'dır.

Sanayici; Balıkesir Savaştepe Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Bölümünü bitirdi.

Ticari hayatına Çankırı'da başladı ve devam etti. Tarım Makineleri Fabrikası kurdu. 1995'te Çelik Kapı Fabrikasını kurdu, yurt içinde ve yurtdışında çok sayıda showroom açtı. Traktör ve değişik markaların otomotiv bayiliklerini aldı. Ankara'da akaryakıt istasyonu işletmeciliği yaptı. Konut inşaatı müteahhitliği ile inşaat sektörüne girdi. Filiz Tarım Makineleri A.Ş., Filiz Otomotiv Ticaret Limited Şirketi, Filiz Çelik Mamulleri Ticaret Limited Şirketi ve Filiz Tarım ve Hayvancılık Ticaret Limited Şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Çankırı Çerkeş ilçesinde et, hayvancılık, süt ürünleri tesisi bulunmaktadır.

Orta düzey İngilizce bilen Filiz, evli ve 3 çocuk babasıdır.