AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024: AK Parti hangi şehirde, kim aday oldu? AK Parti yerel seçim adayları kimler?

AK Parti hangi şehirde, kim aday oldu? Sorusu, düzenlenecek olan Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı nedeniyle bir süredir gündemde yer alıyor ve vatandaşlar tarafından araştırılıyordu. Belediye başkanı adayları yaklaşan seçimler nedeniyle gündemde yer alıyor. Peki, AK Parti hangi şehirde, kim aday oldu? AK Parti yerel seçim adayları kimler? İşte AK Parti 2024 Belediye Başkanı adayları!

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıkladı. Buna göre Artvin adayı Mehmet Kocatepe, Bursa adayı Alinur Aktaş, İstanbul adayı Murat Kurum, Kocaeli adayı Tahir Büyükakın oldu. İşte tüm liste.

İstanbul'da Murat Kurum, Kocaeli'nde Tahir Büyükakın, Eskişehir'de Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Bursa'da mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş, Denizli'de mevcut belediye başkanı Osman Zolan, Balıkesir'de mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz, Aydın'da Milletvekili Mustafa Savaş, Samsun'da Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Erzurum'da mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen, Muğla'da Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Ordu'da Mehmet Hilmi Güler.

Diğer illerde ise Mehmet Kocatepe (Artvin), mevcut belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu (Giresun), Şahin Şerifoğulları (Elazığ), Belgin İba (Edirne), Faruk Özlü (Düzce), Nesrullah Tanğlay (Bitlis), Erdal Arıkan (Bingöl), Eski Milletvekili Jülide İskenderoğlu (Çanakkale), Hüseyin Filiz (Çankırı), Tahsin Babaş (Kastamonu), Rahmi Metin (Rize), Yakup Üçüncüoğlu (Sinop), Eyüp Eroğlu (Tokat), Mustafa Tutuk (Yalova), mevcut belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen (Isparta).

AK PARTİ YEREL SEÇİM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI