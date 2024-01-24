Ak Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayı 2024 kimler olduğu araştırılıyor. Ankara İlçe Belediye Başkan Adayı listesi gündeme geliyor. Yerel seçimler için geri sayım devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da yapılan AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı ile Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını ilan etti. Ak Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayı 2024! Ankara İlçe Belediye Başkan Adayı listesi!

AK PARTİ ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI 2024

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle; "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde partimizi ve Cumhur İttifakı'nı temsil edecek büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızın ardından ilçe adaylarımızın tanıtımına devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Yalova ve İstanbul ilçe adaylarımızı açıkladık. Bugün de Ankara ilçe adaylarımızı milletimizin takdirine sunuyoruz. Bazı yerlerde burada olduğu gibi bizzat kendimiz, diğer yerlerde de genel başkan yardımcılarımız vasıtasıyla ilçe adaylarımızın tanıtımını en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah 30 Ocak Salı günü genel merkezimizin inşası tamamlanan yeni ek binasındaki büyük salonunda seçim beyannamemizi milletimizle paylaşacağız.

ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI LİSTESİ