Ak Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayı 2024 | Ankara İlçe Belediye Başkan Adayı listesi!
Ak Parti Ankara İlçe Belediye Başkan listesi 2024 gündeme gelirken Ankara ilçe belediye başkan adayları kimler olduğu araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da yapılan toplantıda Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Peki, Ak Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayı 2024! Ankara İlçe Belediye Başkan Adayı listesi!
Ak Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayı 2024 kimler olduğu araştırılıyor. Ankara İlçe Belediye Başkan Adayı listesi gündeme geliyor. Yerel seçimler için geri sayım devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da yapılan AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı ile Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını ilan etti. Ak Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayı 2024! Ankara İlçe Belediye Başkan Adayı listesi!
AK PARTİ ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI 2024
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle; "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde partimizi ve Cumhur İttifakı'nı temsil edecek büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızın ardından ilçe adaylarımızın tanıtımına devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Yalova ve İstanbul ilçe adaylarımızı açıkladık. Bugün de Ankara ilçe adaylarımızı milletimizin takdirine sunuyoruz. Bazı yerlerde burada olduğu gibi bizzat kendimiz, diğer yerlerde de genel başkan yardımcılarımız vasıtasıyla ilçe adaylarımızın tanıtımını en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah 30 Ocak Salı günü genel merkezimizin inşası tamamlanan yeni ek binasındaki büyük salonunda seçim beyannamemizi milletimizle paylaşacağız.
ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI LİSTESİ
- Akyurt Belediye Başkan Adayı: Hilal Ayık
- Altındağ Belediye Başkan Adayı: Veysel Tiryaki
- Ayaş Belediye Başkan Adayı: Mehmet Kirazdibi (MHP Adayı)
- Bala Belediye Başkan Adayı: Ahmet Buran
- Beypazarı Belediye Başkan Adayı: Tuncer Kaplan
- Çamlıdere Belediye Başkan Adayı: Hazım Caner Can
- Çankaya Belediye Başkan Adayı: Duhan Kalkan
- Çubuk Belediye Başkan Adayı: Baki Demirbaş
- Elmadağ Belediye Başkan Adayı: Eyyüp Tekiner
- Etimesgut Belediye Başkan Adayı: Enver Demirel (MHP Adayı)
- Evren Belediye Başkan Adayı: Hüsamettin Ünsal
- Gölbaşı Belediye Başkan Adayı: Ramazan Şimşek (MHP Adayı)
- Güdül Belediye Başkan Adayı: Muzaffer Yalçın
- Haymana Belediye Başkan Adayı: Özdemir Turgut
- Kahramankazan Belediye Başkan Adayı: Serhat Oğuz
- Kalecik Belediye Başkan Adayı: Erdal Dal (MHP Adayı)
- Keçiören Belediye Başkan Adayı: Zafer Çoktan
- Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı: Süleyman Acar
- Mamak Belediye Başkan Adayı: Asım Balcı
- Nallıhan Belediye Başkan Adayı: İsmail Öntaş
- Polatlı Belediye Başkan Adayı: Levent Çağlancı (MHP Adayı)
- Pursaklar Belediye Başkan Adayı: Ertuğrul Çetin
- Sincan Belediye Başkan Adayı: Murat Ercan
- Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı: Memiş Çelik
- Yenimahalle Belediye Başkan Adayı: Abdulkadir Aydoğan