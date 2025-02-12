AJET UÇUŞLAR İPTAL Mİ? 12 Şubat 2025 THY, AJet, Pegasus iptal olan uçuşlar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da etkili olacak Sibirya kökenli soğuk hava dalgası ile ilgili uyarıda bulunmuştu. Hava sıcaklıklarının hızla düşeceğini ve özellikle Çarşamba ile Perşembe günü şiddetli rüzgar ve kar yağışının etkili olacağını duyuran AKOM, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Bu olumsuz hava koşulları nedeniyle, THY (Türk Hava Yolları), AnadoluJet ve Pegasus firmaları bazı uçuşların iptal edildiğini açıkladı. 12 Şubat tarihinde, şehir içi ve şehir dışı uçuşlarda iptaller ve gecikmeler yaşanırken, yolcular güncel uçuş bilgilerini öğrenmek için havayolu firmalarının duyurularını yakından takip etmeye başladı. Peki, hangi uçuşlar iptal edildi, güncel sefer bilgileri nasıl öğrenilir? İşte, detaylar…

HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ, İPTAL OLAN UÇUŞLAR NASIL SORGULANIR?

THY, AnadoluJet ve Pegasus firmaları, iptal edilen uçuşlara ilişkin güncel bilgileri resmi web siteleri üzerinden paylaştı. Yolculara, uçuş durumunu öğrenmek için havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri, mobil uygulamaları veya müşteri hizmetleri üzerinden bilgi almaları tavsiye ediliyor.

İstanbul uçuşları iptal mi