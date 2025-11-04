Ajax Galatasaray muhtemel 11! Kimler sakat, kimler oynayacak?

Haberler

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta. Temsilcimiz Galatasaray, grubun 4. haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak. Zorlu deplasman öncesi sarı kırmızılı ekipte muhtemel 11 ve sakat oyuncular merak konusu oldu. Ajax Galatasaray 11'ler merak ediliyor. İşte Galatasaray'ın Ajax maçı muhtemel 11'i...

Ajax Galatasaray muhtemel 11! UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekip, deplasmandan avantajlı bir skorla dönerek grupta üst sıralara çıkmayı planlıyor.

AJAX GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ajax ile Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Mücadele saat 23.00'te başlayacak ve TRT 1 ile Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Hollanda'da oynanacak karşılaşma, grup aşamasının kritik maçlarından biri olarak dikkat çekiyor. Sarı kırmızılı ekip, deplasmanda alacağı puan ya da puanlarla üst tura bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

Galatasaray, grupta 6 puanla yoluna devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki ekip, Hollanda temsilcisi karşısında puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmek istiyor. Ajax ise taraftarı önünde alacağı galibiyetle gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor.

AJAX GALATASARAY MUHTEMEL 11

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sahaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Osimhen ve Barış.

Singo'nun son durumu maçın oynanacağı günü belli olacak. Hücum hattında ise Osimhen ve Barış Alper Yılmaz ikilisinin forma giymesi bekleniyor.

Sarı kırmızılı ekipte sakatlıklar da gündemde. İlkay Gündoğan'ın arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle Ajax maçında forma giymesi beklenmiyor. Yunus Akgün de sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayacak. Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde netleşecek.

