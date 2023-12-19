Üye Girişi
Haberler

Aile YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Güncelleme:
Abone Ol

SHOW TV'nin sevilen dizisi Aile Salı günü 25. BÖLÜMÜYLE ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Aile yeni bölüm (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

Aile Her Salı SHOW TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Aile 25. BÖLÜM 2. Fragmanı yayınlandı! Peki, Aile Yeni bölüm (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aile Yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

AİLE YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Aile her Salı SHOW TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Aile bu akşam (19 Aralık) saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Aile Kanalını ziyaret edebilirsiniz.

Aile YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

AİLE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

SHOW TV'nin sevilen dizisi "Aile" her Salı akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Aile " bu akşam, 19 Aralık saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Aile YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

AİLE OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan, Levent Ülgen, Emel Göksu, Nur Sürer

AİLE KONUSU NE?

Aile dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
Haberler.com - Gündem

Aile 3.Sayfa Dizi Gündem Haberler

Bakmadan Geçme

Yabani YENİ BÖLÜM (15. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman başlıyor? Aile YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Üç Kız Kardeş YENİ BÖLÜM (67. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (19 ARALIK SALI) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 19 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Çin'de kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Depremde ölü ya da yaralı var mı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 19 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da barajlar ne durumda? Resmi Gazete'de Fiyat Etiketi Yönetmeliği Yayımlandı | Ticaret Bakanlığı'nın restoran, kafe fiyat listesi kararı nedir? 19 Aralık Bugünün kararları ne Survivor Mavi Takımda kimler var? 2024 Survivor All Star Mavi Takım kadrosu! Survivor Kırmızı Takımda kimler var? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım kadrosu! Survivor Turabi kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Turabi kaç yaşında, evli mi? 19 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 19 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Survivor Aleyna kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna kaç yaşında, evli mi? Survivor Özgür kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Özgür kaç yaşında, evli mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title