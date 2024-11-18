Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları! 2390 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye genelinde çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 2390 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Bakanlık tarafından açıklanan bu ilan, birçok adayın ilgisini çekmiş ve başvuru süreci yoğun bir şekilde gerçekleşmişti. Şimdi ise, başvurularını tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını ve işe alım sürecinin nasıl ilerleyeceğini merakla bekliyorlar. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları 2390 açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

2390 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Değerlendirmeye ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında ( www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm ) yayımlanacaktır.

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AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Adaylarda aranan bazı nitelikler şu şekilde;