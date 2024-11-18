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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları! 2390 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları! 2390 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2390 personel alımı için başvuran adaylar sonuçları merakla bekliyor. Başvuru sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2390 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar!

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye genelinde çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 2390 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Bakanlık tarafından açıklanan bu ilan, birçok adayın ilgisini çekmiş ve başvuru süreci yoğun bir şekilde gerçekleşmişti. Şimdi ise, başvurularını tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını ve işe alım sürecinin nasıl ilerleyeceğini merakla bekliyorlar. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları 2390 açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

2390 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Değerlendirmeye ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında ( www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm ) yayımlanacaktır.

PERSONEL ALIMI SONUÇLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları! 2390 personel alımı başvuru sonucu açıklandı mı?

AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Adaylarda aranan bazı nitelikler şu şekilde;

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4),(5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
  • Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.
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