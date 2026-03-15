15 yaşındaki çocuk, babası ve ağabeyini öldürüp babaannesini yaraladı
Sivas'ta aile içerisinde yaşanan silahlı kavgada baba ve büyük oğlu hayatını kaybederken, babaanne ağır yaralandı. Ailenin küçük oğlu olan 15 yaşındaki çocuk, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.
EVE GİREN EKİPLER, KANLAR İÇERİSİNDEKİ 3 KİŞİYLE KARŞILAŞTI
Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. Bir daireden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, kanlar içerisindeki 3 kişiyle karşılaştı. Baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlenirken, babaanne ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
ŞÜPHELİ 15 YAŞINDA
Ailenin küçük oğlu olan 15 yaşındaki çocuk, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.