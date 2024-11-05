Aile hekimlerinin grevi ne zaman bitiyor ve sağlık ocakları neden çalışmıyor soruları gündeme geliyor. Hekim sendikaları, 5-6-7 Kasım tarihleri arasında üç gün sürecek bir grev kararı aldıklarını duyurdu. Bu grev, Resmi Gazete'de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ndeki değişikliklere yönelik bir protesto olarak gerçekleştiriliyor. Aile hekimliği (sağlık ocağı) ne zaman açılacak? 5-6-7 Kasım sağlık ocakları çalışmıyor mu? Detaylar haberimizdedir...

AİLE HEKİMLERİ NE ZAMAN ÇALIŞACAK?

Sendikalar, grev kararını duyururken yaptıkları açıklamada, "Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak, 30 Ekim 2024'te yayımlanan Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı, paydaşlarımızla birlikte aldığımız karar doğrultusunda 5-6-7 Kasım tarihleri arasında üç gün süreyle iş bırakma kararı almış bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

HANGİ SENDİKALAR GREV KARARI ALDI?