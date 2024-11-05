Aile hekimliği (sağlık ocağı) ne zaman açılacak? 5-6-7 Kasım sağlık ocakları çalışmıyor mu?
Aile hekimliği (sağlık ocağı) ne zaman açılacak? 5-6-7 Kasım tarihlerinde aile hekimlikleri ve sağlık ocaklarının çalışma durumu merak konusu oldu. Sağlık ocakları neden kapalı ve aile hekimleri neden grev yapıyor soruları araştırılıyor. Vatandaşlar, aile hekimliklerinin ne zaman açılacağını ve sağlık ocaklarının çalışıp çalışmadığını sorguluyor. Peki, sağlık ocağı ne zaman açılacak? 5-6-7 Kasım sağlık ocakları çalışmıyor mu? Grev ne zaman bitecek?
Aile hekimlerinin grevi ne zaman bitiyor ve sağlık ocakları neden çalışmıyor soruları gündeme geliyor. Hekim sendikaları, 5-6-7 Kasım tarihleri arasında üç gün sürecek bir grev kararı aldıklarını duyurdu. Bu grev, Resmi Gazete'de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ndeki değişikliklere yönelik bir protesto olarak gerçekleştiriliyor. Aile hekimliği (sağlık ocağı) ne zaman açılacak? 5-6-7 Kasım sağlık ocakları çalışmıyor mu? Detaylar haberimizdedir...
AİLE HEKİMLERİ NE ZAMAN ÇALIŞACAK?
Sendikalar, grev kararını duyururken yaptıkları açıklamada, "Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak, 30 Ekim 2024'te yayımlanan Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı, paydaşlarımızla birlikte aldığımız karar doğrultusunda 5-6-7 Kasım tarihleri arasında üç gün süreyle iş bırakma kararı almış bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
HANGİ SENDİKALAR GREV KARARI ALDI?
- Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF)
- Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN)
- Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF)
- Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası
- Genel Sağlık İş
- Hekim Birliği Sendikası
- Hekim-Sen
- Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
- Tabip-Sen
- Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER)
- Türk Tabipleri Birliği
- Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği