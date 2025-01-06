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Aile hekimleri grevde mi? Aile hekimleri kaç gün grevde olacak?

Aile hekimleri grevde mi? Aile hekimleri kaç gün grevde olacak?
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Aile hekimleri, özlük hakları ve çalışma koşullarıyla ilgili sorunlarını gündeme taşımak amacıyla grev kararı aldı. "Aile hekimleri grevde mi?" ve "Aile hekimleri kaç gün grevde olacak?" soruları, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişim açısından merak ettiği konular arasında yer alıyor. Grev sürecine ilişkin detaylar ve alınan kararların etkileri, hem sağlık çalışanları hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, son dönemde artan iş yükü ve iyileştirme taleplerine rağmen yeterli adımların atılmadığını belirtiyor. Bu durum, grev kararının alınmasında etkili oldu. Bugün itibarıyla aile hekimlerinin grevde olduğu iller ve grev süresi konusundaki gelişmeler merak ediliyor. Peki, aile hekimleri kaç gün boyunca iş bırakacak? Grev kararı, sağlık çalışanlarının uzun süredir devam eden hak arayışını daha görünür kılmayı hedefliyor. Vatandaşlar ise "Aile hekimleri grevde mi?" ve "Sağlık ocakları bugün hizmet verecek mi?" gibi sorulara cevap arıyor. Peki, Aile hekimleri grevde mi? Aile hekimleri kaç gün grevde olacak?

AİLE HEKİMLERİ GREVDE Mİ?

Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenecek olan bu eylem, 6 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 10 Ocak Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Daha önce de iki kez iş bırakan aile hekimleri, Aile Sağlığı Merkezlerinin fiziki ve tıbbi donanımının kamu tarafından sağlamasını istiyor. Talepler arasında hekim başına 2 bin vatandaşı aşmayacak hastanın kayıtlı olması ve sağlıkta şiddet yasasının güçlendirilmesi de yer alıyor.

Aile hekimleri grevde mi? Aile hekimleri kaç gün grevde olacak?

AİLE HEKİMLERİ KAÇ GÜN GREVDE OLACAK?

Aile hekimleri, ebe ve hemşireler, 6-10 Ocak tarihleri arasında 5 gün boyunca hizmet vermeyecek. İkinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanları ise 8 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle işi bırakarak, aile hekimlerine destek verecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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