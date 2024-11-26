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Aile hekiminden alınan raporlar ücretli mi olacak?

Aile hekiminden alınan raporlar ücretli mi olacak?
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Aile hekimlerinden alınan raporların ücretli olup olmayacağı konusu merak ediliyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Bu teklif, aile hekimliği hizmetleri ve yabancılara sunulan sağlık hizmetlerinden raporlara kadar birçok konuda önemli düzenlemeler içeriyor.

Aile hekiminden alınan raporlar ücretli mi olacak? Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Yeni kanun teklifinde, aile hekimliği hizmetlerine ilişkin değişiklikler dikkat çekiyor. Teklifte, mesai saatleri dışında yapılan bazı hizmetler ve özel raporlar hariç olmak üzere, aile hekimliği hizmetlerinin ücretsiz olarak devam edeceği vurgulanıyor. Peki, aile hekimliği hizmetleri nasıl düzenlenecek ve bu değişiklikler vatandaşları nasıl etkileyecek? Vatandaşlar, özellikle aile hekimliği hizmetlerinin kapsamı ve ücretlendirilmesine yönelik yapılacak değişiklikleri merak ediyor. Peki, Aile hekiminden alınan raporlar ücretli mi olacak? Detaylar haberimizde...

AİLE HEKİMİNDEN ALINAN RAPORLAR ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Kanun teklifinde aile hekimliği hizmetlerine yönelik önemli düzenlemeler yer alıyor. Teklife göre, aile hekimliği hizmetleri, yabancılara sunulan hizmetler, mesai saatleri dışında verilen geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ve özel amaçlı raporlardan bakanlıkça belirlenenler hariç olmak üzere ücretsiz olmaya devam edecek. Böylece temel sağlık hizmetleri vatandaşlar için ücretsiz kalacak, ancak belirli özel hizmetlerde ücretlendirme yapılabilecek.

Aile hekiminden alınan raporlar ücretli mi olacak?

Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 'Sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla aile hekimliği birimlerinin işlevselliğini genişletiyoruz. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetlerinin aile hekimliği birimlerinde sunulmasını sağlayarak, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden daha ekonomik şekilde yararlanmalarını hedefliyoruz. Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğu azaltmayı amaçlıyoruz. Aile hekimlerine verilen raporların ücretlendirilmesiyle ilgili düzenlemeyi getiriyoruz. İkinci ve üçüncü sağlık basamaklarına katkı payı getiriyoruz.' açıklamasında bulundu.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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