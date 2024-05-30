Aile hekimi raporlu ilaç yazabilir mi? 81 ilde yıllık reçete dönemi başlıyor! #128138

Aile hekimlerinin raporlu ilaç yazma yetkisi veriliyor. Sağlık Bakanlığı 81 ilde yıllık reçete dönemini başlatıyor. Aile hekimi raporlu ilaç yazabilir mi? Aile hekimi uzmanı hangi ilaç raporları verebilir? Detaylar haberimizdedir…

AİLE HEKİMİ RAPORLU İLAÇ YAZABİLİR Mİ?

Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan yeni düzenleme ile 81 ilde yıllık reçete dönemi başlıyor. Aile hekimlerine raporlu ilaç yazabilme yetkisi verilerek, raporlu ilaç alan hastaların hastane sırası beklemesi önlenmeye çalışılıyor. Kronik hastalıkları olan hastalar için uygulama başlatılırken, bu kapsamın ilerleyen dönemlerde genişletilmesi planlanıyor.

RAPORLU İLAÇLAR HANGİ HASTALIKLAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK?

Kronik hastalıkları olan hastalar için yeni reçete dönemi başlıyor. Hepatit B, kalp hastaları, diyabet gibi kronik rahatsızlıkları olan hastalara aile hekimleri raporlu reçete yazabilecek. Bu kapsamın ilerleyen dönemlerde genişletilmesi amaçlanıyor. Raporlu olarak düzenli ilaç kullanan birçok hasta için hastane sırası beklemeden ilaç yazdırma dönemi başlayacak.

Doktorlar, söz konusu raporlu ilaçları sadece 3 aylık yazabiliyordu. Söz konusu yeni düzenlemeye göre artık yıllık olarak yazılabilecek. Ayrıca hastalar aile hekimlerine giderek raporlu ilaçlarını yıllık reçete ettirebilecek.

AİLE HEKİMLERİ HANGİ İLAÇLARI YAZABİLİR?

Sağlıkta yeni düzenleme geliyor. Yıllık reçete yazdıracak olan hastalar için yeni uygulamaya göre 81 ilde hayata geçecek. Sağlık Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeye göre aile hekimlerine artık raporlu ilaç yazabilme yetkisi verilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, aile hekimliği sözleşmesi bulunan veya yetkilendirilen hekimler, aile hekimliği uzmanlarının yazabildiği tüm ilaçları reçete edebilecek. Bu düzenlemeyle birlikte, sertifikalı aile hekimleri de aile hekimi uzmanlarının reçetelendirebildiği tüm ilaçları yazma yetkisine sahip olacak.