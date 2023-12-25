Aile Destek Paketi yattı mı, ayın kaçında yatacağı merak ediliyor. Aile Destek Programı ödemeleri, Aralık ayının sonlarına doğru tekrar gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen program kapsamında, her ay düzenli olarak vatandaşların hesaplarına destek ödemeleri yatırılmaktadır. Aile Destek Paketi yılbaşından önce mi yatacak? Aile Destek Paketi yattı mı, ayın kaçında yatacak? Detaylar haberimizdedir…

AİLE DESTEK PAKETİ YILBAŞINDAN ÖNCE Mİ YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aralık ayı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını belirtti. Göktaş, yazılı açıklamasında, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 60,3 milyar lira destek sağlandığını vurgulayarak, "İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Aile Destek Programı ödemelerinin e-Devlet üzerinden sorgulanabilmesi için T.C. kimlik numarasıyla "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına girilebileceği belirtildi.

AİLE DESTEK PAKETİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemeleri, kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre belirlenmektedir. Gelir miktarına bağlı olarak ödeme tutarları şu şekildedir:

450 TL ve altı olanlar 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar 850 TL alacak.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ