AIDS NEDİR? AIDS bulaşırsa ne olur? AIDS nasıl bulaşır?

AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome), Türkçe'de edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromu olarak bilinir. HIV (Human Immunodeficiency Virus - İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) adlı virüsün neden olduğu bir hastalıktır. Peki, AIDS NEDİR? AIDS bulaşırsa ne olur? AIDS nasıl bulaşır? Detaylar haberimizde...

AIDS NEDİR?

HIV, bağışıklık sistemini zayıflatarak vücudu diğer enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakır. HIV, vücuda girdikten sonra AIDS'e dönüşebilir. AIDS, HIV'in ilerlemiş aşamasıdır ve vücudun artık enfeksiyonlarla savaşamadığı bir noktada meydana gelir.

AIDS BULAŞIRSA NE OLUR?

AIDS, birçok farklı semptom ve belirtiyle kendini gösterebilir, ancak belirtiler enfeksiyonlara ve kanserlere karşı artan risk, kilo kaybı, ateş, yorgunluk gibi genel sağlık sorunları olabilir. AIDS, tedavi edilmezse, vücuttaki bağışıklık sistemi giderek daha fazla zarar görür ve hastalık daha da şiddetlenir.