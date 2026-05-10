AİÇÜ’de akademik başarı ve sporun gururu aynı törende buluştu

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ), bilimsel üretkenliği desteklemek ve akademik başarıyı teşvik etmek amacıyla Akademik Teşvik, Spor Ödülleri ve Cübbe Giyme Töreni gerçekleştirildi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile İbrahim Çeçen Vakfı iş birliğinde düzenlenen tören, akademisyenler, öğrenciler ve davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

AKADEMİK BAŞARILAR VE SPORDAKİ DERECELER ÖDÜLLENDİRİLDİ

AİÇÜ Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, üniversite üst yönetimi, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan akademisyenlere akademik teşvik ödülleri verilirken, çeşitli spor organizasyonlarında derece elde eden sporcular ve antrenörleri de ödüllendirildi. Son bir yıl içerisinde doçent ve profesör unvanı alan akademisyenler için düzenlenen cübbe giyme töreni ise programa anlam kattı.

REKTÖR GÜLÇİN: “BİLİM VE EĞİTİM GELECEĞİN TEMELİDİR”

Törende konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, bilimsel üretimin desteklenmesi ve gençlerin eğitim ile spor alanlarında motive edilmesinin güçlü bir geleceğin inşasında büyük önem taşıdığını söyledi. Verilen ödüllerin emeğin, disiplinin ve azmin karşılığı olduğunu ifade eden Gülçin, üniversitede başarı kültürünün daha da güçlenmesini hedeflediklerini belirtti.

Prof. Dr. Gülçin, “Bugün yalnızca ödül alan akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin başarılarını kutlamıyoruz; aynı zamanda bilime, eğitime ve gençliğe yapılan yatırımların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görüyoruz” dedi. Akademik cübbenin yalnızca bir unvan değil, aynı zamanda ilim yolculuğunun sorumluluğunu temsil ettiğini vurgulayan Gülçin, üniversiteye katkılarından dolayı İbrahim Çeçen Vakfı’na teşekkür etti.

GÜNSELİ ÇEÇEN: “GENÇLERİN EN GÜÇLÜ YOL ARKADAŞI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen ise vakıf olarak üniversitenin bilimsel üretim, nitelikli insan kaynağı ve uluslararası başarı hedeflerine katkı sunmayı sürdüreceklerini söyledi. Çeçen, bilimle güçlenen ve sporla gelişen bir gençliğin güçlü toplumların temelini oluşturduğunu ifade etti.

Vakfın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üniversitenin yanında olmaya devam edeceğini belirten Günseli Çeçen, akademisyenlere, antrenörlere ve öğrencilere destek veren ailelere teşekkür etti. Tören, ödül takdimleri ve akademisyenlerin cübbe giymesiyle sona erdi.

Haber: Servet Arslan