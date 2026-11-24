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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız’ı makamında ağırladı.

Gerçekleştirilen ziyarette, Ağrı’da ve üniversitede hayata geçirilen yatırımlar, yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler ele alınarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede, kentin gelişimine katkı sunan çalışmalar ile üniversitenin akademik, bilimsel ve kurumsal faaliyetleri üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, nazik ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Ruken Kilerci ve İl Başkanı İlhami Yıldız’a teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu