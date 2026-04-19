AİÇÜ ile UDER arasında çocuk hakları için iş birliği protokolü

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile Ulusal Çocuk Hakları Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında, çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik bilimsel ve sosyal projeler hayata geçirilecek. İş birliğiyle kamuoyunda farkındalık artırılması hedefleniyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile Ulusal Çocuk Hakları Derneği (UDER), çocuk haklarının daha etkin korunması ve geliştirilmesi amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı. İmzalanan protokol ile birlikte çocukların temel haklarına yönelik çalışmaların daha sistematik, sürdürülebilir ve görünür hale getirilmesi hedeflenirken, üniversitenin akademik gücü ile sivil toplumun sahadaki deneyiminin bir araya gelmesi dikkat çekti.

ÇOCUK HAKLARI İÇİN AKADEMİK VE SOSYAL PROJELER HAYATA GEÇİRİLECEK

Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin ile UDER Başkanı Yusuf Yıldırım tarafından imzalanan protokol kapsamında, çocukların yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarını güçlendirmeye yönelik kapsamlı çalışmalar yürütülecek. Bu çerçevede bilimsel temelli eğitim programları, akademik araştırmalar ve sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilerek hem öğrenciler hem de toplum genelinde farkındalığın artırılması sağlanacak. İş birliği ile çocuk hakları alanında nitelikli ve sürdürülebilir projelerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

“BU İŞ BİRLİĞİ TOPLUMSAL SORUMLULUĞUMUZU GÜÇLENDİRECEK”

Protokole ilişkin değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, çocuk haklarının korunmasının bilinçli bir toplum oluşturmanın temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Gülçin, AİÇÜ ile UDER arasındaki iş birliğinin üniversitenin toplumsal sorumluluk anlayışına önemli katkı sunacağını belirterek, bu ortaklığın çocuk hakları alanında nitelikli çalışmalara zemin hazırlayacağını ifade etti. Protokolün hayırlı olmasını temenni eden Gülçin, katkılarından dolayı UDER yönetimine teşekkür etti.

Haber: Servet Arslan

Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar

Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak

BTK okul saldırıları sonrası harekete geçti! Art arda yeni kararlar
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limit düzenlemesi askıya alınıyor

Milyonları ilgilendiren gelişme! Kritik düzenleme askıya alınıyor
Turnuvada facia! İki at çarpıştı, sporcu yaşam mücadelesi veriyor

Turnuvada facia! İki at çarpıştı, sporcu yaşam mücadelesi veriyor
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı

Operasyondan yeni detaylar: Şoförün evinden çıkanlara bakın
Kahramanmaraş okul saldırısında sınıftaki öğrenciler sıraları siper ederek kurtuldu

Vahşet anında sınıftaki öğrencilerin yaptıkları kahretti
Okan Buruk alınan 3 puan sonrası hakemlere ateş püskürdü

3 puan sonrası o isimlere ateş püskürdü: Sevinmiyorum, çok mutsuzum
Turnuvada facia! İki at çarpıştı, sporcu yaşam mücadelesi veriyor

Turnuvada facia! İki at çarpıştı, sporcu yaşam mücadelesi veriyor
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu

Tam 254 adet! Siyaset gündemine bomba gibi düşen kaset iddiası

Eleştiriler ona fark etmiyor! Mauro Icardi tarihe geçti

Yok artık Mauro Icardi!