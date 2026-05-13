AİÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi’nde mezuniyet heyecanı yaşandı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonu’nda düzenlenen programa üniversite yönetimi, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Mezuniyet heyecanının yaşandığı törende öğrenciler, uzun yıllar süren eğitim hayatlarının ardından diplomalarına bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşadı.

REKTÖR GÜLÇİN MEZUN ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

Törene AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin’in yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Yılmaz, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alperen Kayserili, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci ailesi katıldı. Programda konuşan Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, mezun olan öğrencileri tebrik ederek onların akademik ve mesleki hayatlarında başarılı bireyler olacaklarına inandığını ifade etti.

Öğrencilere hitaben konuşan Gülçin, üniversite yıllarının sadece akademik başarı değil aynı zamanda kişisel gelişim açısından da önemli bir süreç olduğunu belirtti. Mezunların ülkeye ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmesinin üniversiteler için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.