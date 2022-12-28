Son zamanlarda yaşanan olaylar ile gündeme gelen Ahmet Yüce kimdir? Sorusu, birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Ahmet Yüce kimdir? Skoda CEO'su Ahmet Yüce kaç yaşında, nereli? Ahmet Yüce hayatı ve biyografisi!

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AHMET YÜCE KİMDİR?

Yüce Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, 1957 senesinde istanbul'da dünyaya geldi. 1977 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Yüce, 1977 senesinden beri Orhan R. Yüce ile birlikte otomotiv sektöründe çalıştı. Alfa Romeo markalarının yedek parça tedariğini sağlayan Attila Ahmet Yüce sonrasında Alfa Romeo markasının Türkiye distribütörlüğünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.

1987 senesinde Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin kurucu üyesi olarak derneğin hayata geçmesinde rol oynayan Attila Ahmet Yüce, Erya Otomotiv A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yüce Motor A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor. Yüce Auto A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Attila Ahmet Yüce, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu ve Büyük Kulüp üyeliklerini sürdürüyor. Fransızca bilen A. Ahmet Yüce'nin, Ali Yüce isimli bir oğlu bulunuyor.