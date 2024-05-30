Ahmet Uğurlu neden vefat etti, hastalığı nedir? Ahmet Uğurlu dizi ve filmleri!
Ahmet Uğurlu öldü mü? Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu kaç yaşında öldü ve dizi, filmleri neler olduğu gündeme gelirken Ahmet Uğurlu öldü mü merak ediliyor. Ahmet Uğurlu neden öldü ve Ahmet Uğurlu'nun hastalığı nedir araştırılıyor. Peki, Ahmet Uğurlu neden vefat etti, hastalığı nedir? Ahmet Uğurlu dizi ve filmleri!
Ahmet Uğurlu neden vefat etti, hastalığı nedir? Ahmet Uğurlu dizi ve filmleri gündeme geliyor. Tabutta Rövaşata'nın Mahsun'u olarak tanınan Ahmet Uğurlu, yaşamını yitirdi. Ahmet Uğurlu'nun hastalığı nedir? Ahmet Uğurlu kaç yaşında öldü?
AHMET UĞURLU NEDEN VEFAT ETTİ?
Eşref Saati, Behzat Ç. ile Yol Ayrımı gibi başarılı yapımlarda yer alan ve aynı zamanda Mustafa Uğurlu'nun da ağabeyi olan usta oyuncu Ahmet Uğurlu yaşamını yitirdi. Uğurlu'nun ölümünün ardından ünlü isimlerden paylaşım gecikmedi.
AHMET UĞURLU'NUN HASTALIĞI NEDİR?
Oyuncunun ölüm haberini meslektaşı Zafer Algöz verdi. Taziye mesajı yayınlayan Algöz, "Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu'yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı… Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp" ifadelerini kullandı. Ahmet Uğurlu'nun vefat haberini alan Cem Yılmaz da "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun" dedi.
"GENÇLİK KAHRAMANIMIZDI"
Ahmet Uğurlu'nun vefat haberini alan Cem Yılmaz da "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun" dedi.
AHMET UĞURLU KİMDİR?
Ahmet Uğurlu 2 Ağustos 1952'de Konya'da doğmuştur. Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Uğurlu'nun abisidir.
AHMET UĞURLU TİYATRO OYUNLARI VE FİLMLERİ
TİYATRO OYUNLARI
- 1979: Duruşma: Franz Kafka/André Gide\Jean-Louis Barrault - İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1979: Yaralı Geyik: Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1980: Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1980: Kunduz Kürk: Gerhart Hauptmann - İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1980: Truva Savaşı Olmayacak: Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1981: Barış Gezegeni: Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1981: Kösem Sultan: Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1983: İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1985: Toprağı Bol Olsun: Branislav Nusiç - İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1987: Önemli Adam: Sabahattin Kudret Aksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1993: Abdülcambaz: Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1997: Çöplük: Turgay Nar - Tiyatro Stüdyosu
- 2004: Yangın Duası: Berkun Oya - İstanbul Devlet Tiyatrosu
- xxxx: İki Efendinin Uşağı: Carlo Goldoni - İstanbul Devlet Tiyatrosu
AHMET UĞURLU FİLMLERİ
- 1982: Mine
- 1987: Büyük Miras: Editha Alnıaçık - İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1995: Day Day - Dalman
- 1996: Tabutta Rövaşata - Mahsun
- 1997: Avcı - Çolak Osman
- 1998: Eski Fotoğraflar
- 1999: Doğum Yeri Absürdistan - Emre
- 2000: Gökten Düşen Hazine
- 2002: Başımıza Gelenler - Zühtü
- 2005: Döngel Kârhanesi - Keskin
- 2007: Eşref Saati - Terzi Yadigar
- 2009: Zoraki Başkan - Emin Eminoğlu
- 2010: Memleket Meselesi - Adil Hoca
- 2011: Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Emekli Başkomiser Aziz