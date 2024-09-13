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Ahmet Sonuç kimdir? Jahrein gerçek adı ne?

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Twitch yayıncısı Jahrein takma adlı Ahmet Sonuç, yayınlarında kullandığı müstehcen ifadeler yüzünden çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Peki, Ahmet Sonuç kimdir? Jahrein gerçek adı ne?

Antalya'da sosyal medyada kız çocuklarına müstehcen sözler söyleyen Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç ve Ertürk Kösen, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki, Ahmet Sonuç kimdir? Jahrein gerçek adı ne?

AHMET SONUÇ (Jahrein) KİMDİR?

Ahmet Sonuç ya da bilinen adıyla Jahrein 29 Kasım 1988 doğumlu Türk internet ünlüsü, internet yayıncısıdır.

Jahrein, internet yayıncılığına 2011 yılında Justin.tv'de başladı ve yayın platformunun 2013'teki kapanışına kadar devam etti. Daha sonra aynı platformun devamı niteliğinde olan Twitch'te yayıncılığa devam etti. 2021'de Twitch Bit skandalının ortaya çıkmasına yardımcı oldu ve "Temiz Twitch" hareketine katıldı. Skandalla ilgili aksiyon alınmaması üzerine, Twitch'e tepki olarak bir süre YouTube'da ve ardından Nimo TV'de yayınlarına devam etti. Ağustos 2022'de Twitch'e geri döneceğini açıkladı. 2024'te yeni yayın platformu olan Kick'e geçti. Ayrıca 2012'den beri YouTube'da oyun videoları paylaşmaktadır.

Türkiye'ye dönüşünden sonra, 5 Ekim 2019 tarihinde Selin Sonuç ile evlenmiş ve bu evlilikten 17 Mart 2023 tarihinde Bora Emir ismini taşıyan bir erkek çocuk sahibi olmuştur.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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