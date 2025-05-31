Dicle Üniversitesi'nde eğitim gören 20 yaşındaki Hafize Sena Düzgün'ün ölü bulunmasının ardından çarpıcı iddialar gündeme geldi. Gazeteci Emrullah Erdinç, genç kadının üniversitedeki bir öğretim görevlisiyle ilişki yaşadığını ve ilişkinin sona ermesinin ardından intihar ettiğini öne sürdü. Peki, Ahmet Pekaydın kimdir? Ahmet Pekaydın kaç yaşında, nereli?

AHMET PEKAYDIN KİMDİR?

Ahmet Pekaydın, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak akademik kariyerini sürdürmektedir. Felsefi düşüncenin İslam geleneğindeki yansımalarını araştıran Ahmet Pekaydın, hem lisans hem de lisansüstü seviyelerde çeşitli derslerde yer almakta ve bilimsel yayınlar hazırlamaktadır.

AHMET PEKAYDIN NEDEN GÜNDEMDE?

Hafize Sena Düzgün, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ikinci sınıf öğrencisiydi. Aynı zamanda sosyal medyada aktif içerik üreten genç kadın, kampüs içinde Onkoloji Hastanesi'nin arkasında, bir ağaca asılı şekilde ölü bulundu. Olay ilk olarak intihar şüphesiyle kayıtlara geçti. Ancak kamuoyunu sarsan bir iddia kısa sürede gündemin merkezine oturdu.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Hafize Sena Düzgün'ün üniversitede görev yapan bir öğretim görevlisiyle ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin sonlanmasının ardından genç kadının psikolojik çöküntü yaşadığı iddia edildi. Dicle Üniversitesi yasak aşk iddiası olarak anılan bu olay, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir infiale yol açtı.

Henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmayan bu iddia, kamuoyunda "Dicle Üniversitesi yasak aşk skandalı" başlığıyla hızla yayıldı. Emniyet ve savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Hafize Sena Düzgün'ün yakın çevresi, olayın intihar mı yoksa başka bir sebebe mi dayandığını anlamak için delil toplanmasını talep ediyor.

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü henüz olayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Üniversite yerleşkesinde güvenlik önlemleri artırılırken, bazı sosyal medya kullanıcıları olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve varsa suçluların cezalandırılmasını talep ediyor.

BOMBA YASAK AŞK İDDİASI

Gazeteci Emrullah Erdinç, Düzgün'ün üniversitede görevli bir akademisyen ile yasak ilişki yaşadığını ve bu ilişkinin sona ermesinin ardından intihar ettiğini iddia etti. Henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmayan bu iddia, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.