Ahmet Özer kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi partiden? Ahmet Özer tahliye edildi mi?

2024 yılında adından sıkça söz ettiren Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, gerek akademik kariyeri gerekse siyasi yaşamıyla Türkiye kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Gözaltına alınması ve ardından yaşanan gelişmeler, siyasi kişilik hakkında daha da merak uyandırdı. Peki, Ahmet Özer kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi partiden? Ahmet Özer tahliye oldu mu? İşte detaylar...

AHMET ÖZER KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Özer, Türkiye'nin önde gelen akademisyen ve siyasetçilerinden biridir. 1960 yılında Van ilinde doğmuştur. Eğitim hayatına Van'da başlayan Özer, lise eğitimini Diyarbakır Lisesi'nde tamamlamıştır. 1980 yılında Van Eğitim Enstitüsü'nden, 1986 yılında ise Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünden birincilikle mezun olmuştur. Aynı üniversitede Sosyoloji alanında yan dal yaparak akademik kariyerine güçlü bir temel atmıştır.

1995 yılında "GAP'ın Sosyo-Ekonomik ve Politik Boyutları" adlı doktora teziyle Sosyoloji Doktoru unvanı almıştır. Bu çalışma, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin sosyal etkilerini inceleyen öncü akademik çalışmalardan biridir.

Ahmet Özer'in kariyeri yalnızca akademiyle sınırlı kalmamıştır. Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde uzman sosyolog olarak görev almış, GAP Belediyeler Birliği'nin kuruluşuna öncülük etmiş ve 7 yıl boyunca bu birliğin Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür. Ayrıca Mersin ve İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde danışmanlık, belediye başkan adaylığı ve üniversite görevleriyle aktif bir rol üstlenmiştir.

AHMET ÖZER KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Özer, 1960 doğumlu olup, 2025 yılı itibariyle 65 yaşındadır. Eğitim, akademik araştırma ve siyaset alanlarında uzun yıllara yayılan tecrübesiyle Türkiye'nin yetiştirdiği önemli entelektüel figürlerden biri olarak kabul edilmektedir.

AHMET ÖZER NERELİ?

Prof. Dr. Ahmet Özer, Van ilinin Erciş ilçesine bağlı bir köyde doğmuştur. Hem doğduğu bölgeyle hem de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sosyal yapısıyla derin bağları olan Özer, akademik ve siyasi çalışmalarında bu coğrafyanın dinamiklerini merkeze almıştır.

AHMET ÖZER HANGİ PARTİDEN?

Ahmet Özer, 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden Esenyurt Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Daha önce Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) çatısı altında da siyasi girişimlerde bulunan Özer, özellikle sosyal belediyecilik, kentleşme ve yerel yönetim konularında yoğun bir siyasi ve akademik birikime sahiptir.

AHMET ÖZER HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Ahmet Özer'in kariyeri çok sayıda önemli görevi kapsamaktadır. İşte öne çıkan görevleri:

AKADEMİK GÖREVLERİ:

Hacettepe Üniversitesi – Sosyoloji Doktoru

Mersin Üniversitesi – Siyaset Bilimi Doçenti

Toros Üniversitesi – Kentleşme ve Yerel Yönetimler Merkezi Kurucu Direktörü

Bahçeşehir Üniversitesi – Göç ve Kent Araştırmaları Merkezi Danışmanı

YÖNETİM VE DANIŞMANLIK GÖREVLERİ:

GAP Projesi – Uzman Sosyolog

GAP Belediyeler Birliği – Kurucu Genel Sekreter

Akdeniz Belediyesi – Baş Danışman (2002-2004)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi – Başkan Danışmanı (2022-2023)

SİVİL TOPLUM VE KÜLTÜREL KURUMLAR:

TISİAD (Türkiye-Irak İş İnsanları Derneği) – Bilim Kurulu Başkanı

Mersin Cemevi, Van Vakfı, Erciş Vakfı, Eğitim-Sen – Üye ve Danışma Kurulu Görevleri

Bu görevler, Ahmet Özer'in yalnızca akademi değil, yerel yönetim, kamu planlaması ve sivil toplum alanlarında da etkili bir isim olduğunu göstermektedir.

AHMET ÖZER TAHLİYE OLDU MU?

2024 yılında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından, Kandil ile telefon irtibatı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Özer, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırmıştır. Gözaltı sürecinin ardından kamuoyunda ciddi tartışmalar yaşanmış, siyasiler ve akademisyenler bu olayın hukuki boyutları üzerine değerlendirmelerde bulunmuştur.

Ahmet Özer'in tahliyesi konusunda ise farklı görüşler dile getirilmiştir. Özellikle demokratik hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, düşünce açıklamaları ile yasa dışı eylemler arasında ayrım yapılması gerektiği vurgulanmıştır.