Ahmet Necati Özbaş kimdir? AK Parti Denizli- Sarayköy Belediye Başkan adayı Ahmet Necati Özbaş kaç yaşında, nereli?
Ahmet Necati Özbaş kimdir? AK Parti Denizli- Sarayköy Belediye Başkan adayı Ahmet Necati Özbaş kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Denizli- Sarayköy Belediye Başkan adayı Ahmet Necati Özbaş'ın kim olduğu merak konusu oldu. Özbaş'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi detaylar gündeme geliyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Denizli- Sarayköy Belediye Başkan adayı Ahmet Necati Özbaş oldu. Peki, Ahmet Necati Özbaş kimdir? AK Parti Denizli- Sarayköy Belediye Başkan adayı Ahmet Necati Özbaş kaç yaşında, nereli?
AHMET NECATİ ÖZBAŞ KİMDİR?
- 1971 yılında Sarayköy' de doğdu.
- İlk ve orta öğrenimini Sarayköy' de tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.
- Sarayköy' de aile şirketlerinin başına geçti.
- AK Parti ile başlayan siyaset hayatında 2004 - 2008 ve 2012 - 2013 yılları arasında Ak Parti İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.
- İyi derecede İngilizce bilen Özbaş, evli ve 2 çocuk babasıdır.
- Ahmet Necati Özbaş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Denizli Sarayköy Belediye Başkan Adayı olmuştur.
- 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AK Parti Denizli- Sarayköy Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.