Ahmet Minguzzi ikinci duruşması ne zaman yapılacak sorusu, hem olayın ciddiyeti hem de kamuoyu baskısı nedeniyle önem kazandı. Kartal'daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, ilk duruşma sonrası yaşanan gelişmeler dikkat çekti. Ahmet Minguzzi ikinciduruşması ne zaman sorusuna verilen cevap, dava sürecinin seyrini merak eden binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Ahmet Minguzzi ikinci duruşması ne zaman? Ahmet Minguzzi davasında son durum nedir? İşte detaylar...

AHMET MINGUZZI DAVASINDA İKİNCİ DURUŞMA NE ZAMAN?

Ahmet Minguzzi 2. duruşması, 8 Mayıs 2025 tarihinde Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek. İlk duruşma 10 Nisan 2025'te yapılmış ve bir tanığın daha dinlenmesi amacıyla dava ertelenmişti.

KATİLLER NE İLE SUÇLANIYOR?

15 yaşındaki B.B. ve 16 yaşındaki U.B., "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan yargılanıyor.

DAVA SÜRECE NE ZAMAN SONUÇLANACAK?

Bir sonraki duruşma 8 Mayıs 2025'te yapılacak olup, mahkemenin kararına bağlı olarak dava süreci devam edecektir.?

MATTIA AHMET MINGUZZI KİMDİR?

Mattia Ahmet Minguzzi, 23 Nisan 2010'da İstanbul'da doğdu. Aslen Misano Adriatico'lu olan ve İstanbul'daki Fransız konsolosluğunda çalışan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile Türk çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğluydu.

NE OLMUŞTU?

Mattia, 24 Ocak'ta Kadıköy'deki bir sokak pazarında saldırıya uğradı. Minguzzi, 15 yaşındaki Berkay Budak tarafından beş kez bıçaklandı. Bıçak yaraları nedeniyle yere düşen Mattia, 16 yaşındaki Umutcan Baba tarafından tekmelendi. Mattia'nın saldırıdan bir gün sonra beyin ölümü gerçekleşti ve 9 Şubat'ta öldüğü açıklandı.

Olaydan sonra şüpheliler, 15 yaşındaki Berkay Budak ve 16 yaşındaki Umutcan Baba tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir medya kuruluşuna konuşan Mattia'nın anne ve babası sorumlular için en yüksek cezayı talep etti. Kurbanın annesi Yasemin Minguzzi, "Katil katildir" diyerek ağır bir ceza beklentisini vurguladı.

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