Ahmet Minguzzi davası SON DAKİKA: Ahmet Minguzzi davasında karar verildi mi? Ahmet Minguzzi katilleri ne kadar ceza aldı?

İstanbul Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 sabahı alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında yaşanan dehşet olayda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davası bugün yeniden görülüyor. Peki, Ahmet Minguzzi davasında son durum ne? Ahmet Minguzzi davasında karar verildi mi? Ahmet Minguzzi katilleri ne kadar ceza aldı? Ahmet Minguzzi davasının son dakika gelişmeleri haberimizde!

AHMET MİNGUZZİ DAVASI SON DAKİKA

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde sabah saat 10.30'da başlayan duruşmada, kararın açıklanması bekleniyor. Duruşmada hem aile fertleri hem de kamuoyu büyük bir dikkatle sonucu bekliyor.

İtalyan asıllı Türk vatandaşı olan Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak sabahı, arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi Salı Pazarına gitmişti. Burada çıkan tartışma sonrası B.B. isimli sanığın beş yerinden bıçakladığı Minguzzi, olaydan sonra kaldırıldığı hastanede 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Aynı olayda, diğer şüpheli U.B. ise, Minguzzi yere düştükten sonra onu tekmelemişti.

AHMET MİNGUZZİ DAVASINDA KARAR VERİLDİ Mİ?

Bugün görülen altıncı duruşmada, mahkemenin nihai kararı açıklaması bekleniyor. Önceki duruşma olan 2 Ekim'de, Cumhuriyet Savcısı mütalaasını sunmuş ve sanıklar hakkında şu taleplerde bulunmuştu:

B.B. ve U.B. için: "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılma

M.A.D. ve A.Ö. için: "Çocuğu kasten öldürmeye yardım" suçlamasıyla hapis istemi

Mahkeme heyeti o duruşmada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vermiş ve savunmaların hazırlanması için duruşmayı bugüne, 21 Ekim 2025'e ertelemişti.

Bugün yapılan duruşmada tüm tarafların hazır bulunduğu bildirildi. Kararın duruşma içinde açıklanması ve kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

AHMET MİNGUZZİ KATİLLERİ NE KADAR CEZA ALDI?

Talep Edilen Cezalar

Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ve son mütalaada sanıklar için istenen cezalar şöyleydi:

B.B. (15 yaşında): "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 12 ila 15 yıl arası hapis

U.B. (15 yaşında): Aynı suçtan 12 ila 15 yıl arası hapis

M.A.D. ve A.Ö. (olay yerindeydi): "Çocuğu kasten öldürmeye yardım" suçlamasıyla 10 ila 15 yıl arası hapis

KARAR ANI BEKLENİYOR!

Kararın açıklanmasına dakikalar kala, salonda büyük bir sessizlik hâkim. Özellikle baba Andrea Minguzzi ve anne Yasemin Akıncılar Minguzzi gözyaşlarını tutmakta zorlanırken, aile avukatı, "Bu davada yalnızca bir çocuğun değil, vicdanların da yargılandığını" ifade etti.