Ahmet Levendoğlu kimdir sorusuna yanıt arayanlar için usta sanatçının uzun yıllara dayanan tiyatro geçmişi ve sanat hayatındaki başarıları dikkat çekiyor. Türkiye'nin önemli tiyatro insanlarından biri olarak bilinen Levendoğlu, hem Türkiye'de hem de yurt dışında önemli eğitimler aldı. Sanata katkılarıyla öne çıkan Ahmet Levendoğlu kaç yaşında ve nereli sorularının cevabı da bu kapsamda merak ediliyor. Peki, Ahmet Levendoğlu kimdir? Ahmet Levendoğlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

AHMET LEVENDOĞLU KİMDİR?

?Ahmet Levendoğlu, 1945 yılında İstanbul'da doğmuş Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen, çevirmen ve yazardır. Babası Tarık Levendoğlu, Devlet Tiyatroları'nın kuruluşunda önemli görevler üstlenmiş bir sanatçıdır.

Eğitimine Robert Kolej'de başlayan Levendoğlu, İngiltere'deki Royal Academy of Dramatic Art'ta (RADA) tiyatro bölümünü 1969 yılında üstün başarı diplomasıyla tamamladı. Profesyonel tiyatro kariyerine İngiltere'de Exeter'deki Northcott Theatre'da bir sezon oyunculuk yaparak başladı.

Türkiye'ye döndükten sonra Gen-Ar Tiyatrosu'nda sahne aldı. 1971-1976 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, 1978-1980 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı; ayrıca İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun kuruluşunda müdür yardımcılığı görevini üstlendi.

Levendoğlu, Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer ile birlikte Tiyatro Stüdyosu'nu kurarak birçok oyun sahneledi ve tiyatro eğitimi verdi. Ayrıca Akademi İstanbul ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Televizyon kariyerinde "Kırık Hayatlar" (1985), "Ateşten Günler" (1987), "Sağır Oda" (2006-2007), "Küçük Kadınlar" (2008-2011) ve "Kara Ekmek" (2015) gibi dizilerde rol aldı. Ahmet Levendoğlu, 6 Nisan 2025 tarihinde 80 yaşında hayatını kaybetmiştir.