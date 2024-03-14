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Ahmet Korkmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Büyükorhan Belediye Başkan adayı Ahmet Korkmaz kaç yaşında, nereli?

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Ahmet Korkmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa- Büyükorhan Belediye Başkan adayı Ahmet Korkmaz kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Bursa -Büyükorhan Belediye Başkan adayı olan Ahmet Korkmaz hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ahmet Korkmaz'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.

Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ahmet Korkmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Büyükorhan Belediye Başkan adayı Ahmet Korkmaz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

AHMET KORKMAZ KİMDİR?

Ahmet Korkmaz, Yeniden Refah Partisi Bursa- Büyükorhan Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Bursa - Büyükorhan Belediye Başkan adayı Ahmet Korkmaz esnaftır ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Emir Ceran
Emir Ceran
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