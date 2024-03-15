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Ahmet Keleş kimdir? MHP Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Keleş kaç yaşında, nereli?

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MHP Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Keleş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Ahmet Keleş kimdir? MHP Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Keleş kaç yaşında, nereli?

Ahmet Keleş kimdir? MHP Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Keleş kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Keleş kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ahmet Keleş kimdir? MHP Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Keleş nereli? Detaylar haberimizdedir…

AHMET KELEŞ KİMDİR?

Ahmet Keleş, 1964 yılında Çarşıbaşı ilçesinde doğdu ve hayatına bu topraklarda kök salarak başladı. İlkokuldan liseye kadar olan eğitimini de yine Çarşıbaşı'nda tamamladı. Üniversite eğitimine devam etmek için Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde okudu.

Ahmet Keleş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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