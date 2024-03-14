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Ahmet Hakan kimdir? CHP Denizli Çal Belediye Başkan Adayı Ahmet Hakan kaç yaşında, nereli?

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Ahmet Hakan kimdir? CHP Denizli Çal Belediye Başkan Adayı Ahmet Hakan kaç yaşında, nereli? CHP'nin Denizli Çal Belediye Başkan adayı Ahmet Hakan hakkında merak edilenler gündemde. Ahmet Hakan'ın yaşını, nereli olduğunu ve siyasi geçmişini içeren bilgileri öğrenmek için haberimize göz atın.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Denizli Çal Belediye Başkan adayı ise Ahmet Hakan. Ahmet Hakan nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

AHMET HAKAN KİMDİR?

1972 yılında Akkent Kasabası'nda dünyaya gelen Ahmet Hakan, ilkokul ve ortaokul eğitimini doğup büyüdüğü yerde tamamladıktan sonra İzmir Atatürk Lisesi'ni başarıyla bitirdi. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olduktan sonra 1997 yılında öğretmenlik kariyerine Adıyaman'da başladı. 2004 yılı itibarıyla Çal ilçesinde farklı köylerde öğretmenlik yapmış ve ardından 2006 yılından günümüze kadar Çal İlçesi Gazi İlköğretim Okulunda öğretmenlik görevini sürdürmektedir. Öğrenme ve eğitim tutkusunu her zaman koruyan Ahmet Hakan, bu nedenle tekrar üniversiteye dönme kararı alarak Eskişehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde ikinci sınıf öğrencisi olmuştur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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