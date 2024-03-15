Ahmet Dönmez kimdir? AK Parti Eskişehir- Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Ahmet Dönmez kaç yaşında, nereli?
Ahmet Dönmez kimdir? AK Parti Eskişehir- Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Ahmet Dönmez kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Eskişehir-Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Ahmet Dönmez'in kim olduğu merak konusu oldu. Ahmet Dönmez'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Eskişehir- Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Ahmet Dönmez oldu. Peki, Ahmet Dönmez kimdir? AK Parti Eskişehir- Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Ahmet Dönmez kaç yaşında, nereli?
AHMET DÖNMEZ KİMDİR?
- 1974 yılında Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde doğan Ahmet Dönmez, ilk, orta ve lise eğitimini Sarıcakaya'da tamamladı.
- 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Dönmez, aynı yıl açılan Hakimlik - Savcılık sınavlarını başarıyla geçerek Eskişehir Hakim Adayı olarak göreve başladı.
- Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Hakim ve Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı.
- Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı olarak görev yaparken kendi isteğiyle emekli oldu.
- AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Eskişehir- Sarıcakaya Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.